Москвич получил 17 лет колонии за убийство двухлетнего внука

В Москве мужчину осудили на 17 лет строгого режима за убийство внука. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Как установило следствие, 5 апреля 2025 года мужчина, будучи сильно пьян, схватил своего маленького внука, родившегося в 2023 году, за ногу и дважды ударил о стену. Трагедия произошла в его квартире на улице Твардовского. Ребенок скончался на месте происшествия.

«С учетом позиции прокуратуры мужчина приговорен к 17 годам лишения свободы за убийство своего внука», — отметили в ведомстве.

Мужчину признали виновным в убийстве малолетнего, отбывать наказание 51-летний житель столицы будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

