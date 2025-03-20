Москвич поджег пиротехнику в доме, чтобы напугать зоозащитницу

Москвич попытался напугать защитницу животных и поджег пиротехнику в доме, где она находилась. На месте ЧП оставил нецензурные надписи и угрозы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
«В результате его действий частично разрушилось остекление входной группы подъезда. Девушка обратилась в полицию», — рассказала она.
Правоохранители по горячим следам задержали хулигана на улице Паустовского. Против него возбудили уголовное дело и избрали меру пресечения в виде подписки невыезде.
Ранее в Москве задержали россиянина в метро. Он распылил перцовый баллончик в лицо одному из пассажиров на платформе. Против мужчины возбудили уголовное дело.
По данным следователей, задержанный поссорился с потерпевшим и брызнул из баллончика. В итоге пассажиру диагностировали реактивный конъюнктивит обоих глаз.
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