Москвич поджег пиротехнику в доме, чтобы напугать зоозащитницу

Полиция задержала москвича после угроз зоозащитнице и поджога пиротехники у дома

Москвич попытался напугать защитницу животных и поджег пиротехнику в доме, где она находилась. На месте ЧП оставил нецензурные надписи и угрозы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале .

«В результате его действий частично разрушилось остекление входной группы подъезда. Девушка обратилась в полицию», — рассказала она.

Правоохранители по горячим следам задержали хулигана на улице Паустовского. Против него возбудили уголовное дело и избрали меру пресечения в виде подписки невыезде.

Ранее в Москве задержали россиянина в метро. Он распылил перцовый баллончик в лицо одному из пассажиров на платформе. Против мужчины возбудили уголовное дело.

По данным следователей, задержанный поссорился с потерпевшим и брызнул из баллончика. В итоге пассажиру диагностировали реактивный конъюнктивит обоих глаз.