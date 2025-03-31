Москвич, который заживо сжег знакомого, получил 14 лет строгого режима

Суд приговорил москвича Дмитрия Зайцева к 14 годам колонии строгого режима за убийство знакомого с особой жестокостью. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В мае прошлого года 41-летний Зайцев, поссорившись со знакомым, поджег его одежду зажигалкой. Мужчина погиб на месте.

Приговор не вступил в законную силу.

В январе в Солнечногорске задержали мужчину, который из ревности жестоко расправился с бывшей женой. Увидев ее с другим, он поехал на заправку, купил бензина, после чего вернулся к ее дому и поджег. Женщина не смогла выбраться из огня и погибла, ее новому мужчине удалось спастись. Поджигателю предъявили обвинения в убийстве и покушении на убийство, он признал вину.