Московского участкового задержали по делу об организации незаконной миграции

В столице перекрыли канал незаконной миграции, который работал с июня 2021 года по июнь 2024-го. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

«Задержаны пять фигурантов, в том числе участковый уполномоченный одного из отделов полиции города Москвы», — уточнили в ведомстве.

По данным следователей, подозреваемые фиктивно регистрировали мигрантов по месту пребывания. В домах у задержанных провели разыскные мероприятия. В ближайшее время им предъявят обвинение. Дело возбудили по статье об организации незаконной миграции. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать всех причастных.

Ранее российский президент Владимир Путин принял закон, представляющий полиции разрешение выдворять из России иностранцев без гражданства. До этого так могли делать только судьи и пограничные службы.