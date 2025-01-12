Московского повара арестовали за подготовку к участию в террористической деятельности

Московский суд арестовал подозреваемого за подготовку к терроризму повара

Повара одного из московских ресторанов обвинили в подготовке к участию в деятельности террористической организации. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщило РИА «Новости» .

Подозреваемого арестовали до 8 марта. Уголовное дело против мужчины возбудили в апреле 2024 года. По информации агентства, фигурант дела является иностранным гражданином, который работал поваром в ресторане национальной кухни.

Обвиняемый и его адвокат не возражали против ходатайства стороны обвинения о продлении ареста.

«По делу получены две комплексные психолого-лингвистические экспертизы по имеющимся на странице личного аккаунта в Instagram* публикациям террористической направленности», — отметило агентство.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Ногинска. Мужчину заподозрили в пропаганде и оправдании терроризма. По версии следствия, россиянин публиковал в Сети материалы о запрещенном в России украинском военизированном объединении.