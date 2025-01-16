Московский учитель собрал с родителей почти миллион рублей на экскурсию и пропал

Полицейские задержали бывшего школьного учителя, которого заподозрили в мошенничестве. Мужчина собрал с родителей своих учеников деньги на организацию экскурсии и пропал. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По версии следствия, 37-летний житель Подмосковья работал учителем в одной из столичных школ. Он предложил родителям 28 учеников, классным руководителем которых был, организовать для детей экскурсионную поездку в другой город. Для этого он собрал 990 тысяч рублей.

После этого учитель несколько раз переносил запланированную с классом поездку на другие даты и не возвращал деньги. Спустя некоторое время мужчина уволился из школы и перестал выходить на связь.

Полицейские задержали бывшего учителя на территории Московской области. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее бывшего главу Дахадаевского района Дагестана задержали по подозрению в мошенничестве с земельными участками стоимостью более 164 миллионов рублей.