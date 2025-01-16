Экс-главу района в Дагестане заподозрили в аферах с землей на 164 миллиона рублей

Бывшего главу Дахадаевского района Дагестана задержали по подозрению в мошенничестве с земельными участками стоимостью более 164 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По версии следствия, в 2015–2016 годах мужчина незаконно переоформил право аренды на четыре сельскохозяйственных участка на территории Дербентского и Каякентского районов на подконтрольную ему компанию ООО «Лоза». Общая площадь земли составила 1916 гектаров, а ее стоимость оценивается в более чем 164 миллиона рублей.

Экс-чиновника задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

«Проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы, устанавливаются иные лица, причастные к совершению преступления», — добавили в ведомстве.

Ранее экс-начальника Госавтоинспекции Красноярского края обвинили в превышении должностных полномочий.

Следователи сообщили, что в прошлом году бывший руководитель ГАИ поручил своим подчиненным помочь мужчине, который делал ремонт в его квартире, сдать теоретическую часть экзамена для получения водительских прав. Другому приятелю помог в удалении из базы данных требования о снятии чрезмерной тонировки его автомобиля.