На Пхукете снова пропал россиянин

На Пхукете пропал житель Ростовской области, попросивший у родственников крупную сумму денег перед исчезновением. Об этом РИА «Новости» сообщила волонтер и администратор паблика «Паттайя от А до Я» в таиландских соцсетях Светлана Шерстобоева.

В Таиланде 34-летний россиянин прожил более года. там он познакомился с местной девушкой, как он рассказал матери.

«Второго мая Валех позвонил Валентине из полицейского участка и сказал, что с него требуют штраф 5-10 тысяч батов (11,5-23 тысячи рублей), которых у него при себе нет. За что арестовали, сказать не успел — разъединили», — сказала волонтер.

Мать перевела сыну требуемую денежную сумму. После этого мужчина перестал выходить на связь. Его начали искать волонтеры.

