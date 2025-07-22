Московский суд отправил под арест стрелявших в парке хулиганов

Суд арестовал мужчин, которые устроили перестрелку в парке на улице Забелина в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

В связи со стрельбой ведомство возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве. По версии следствия, фигуранты вступили в конфликт с парой, проходящей около парка. После этого один из них выстрелил в сторону оппонента.

«В ответ мужчина выстрелил из зарегистрированного травматического пистолета и попытался покинуть место происшествия. Однако второй обвиняемый, забрав оружие у соучастника, погнался за потерпевшим, продолжив стрельбу», — отметили в пресс-службе.

Ранее 52-летнего стрелка задержали в Чехове. Пьяный мужчина угрожал жене ружьем и несколько раз открыл огонь в воздух. В результате обошлось без пострадавших — на место стрельбы прибыли росгвардейцы, которые задержали неадекватно ведущего себя местного жителя.