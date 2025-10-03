Московский суд отправил миллиардера Сулейманова в СИЗО

Столичный суд на два месяца арестовал миллиардера Ибрагима Сулейманова, которого обвиняют в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

По версии следствия, фигурант уголовного дела причастен к убийству экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля в 2004 году.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения в отношении Сулейманова Ибрагима Амеевича», — отметили в пресс-службе.

Сулейманова задержали в Москве ночью 2 октября. Миллиардеру несколько раз вызывали скорую, когда он находился в МВД, так как он жаловался на боли в спине и шее. Медики сделали задержанному обезболивающие уколы, после чего бизнесмена продолжили допрашивать правоохранители.

Предпринимателя могли задержать по показаниям авторитета Абакара Дарбишева, которого подозревают в соучастии в убийстве Таля.