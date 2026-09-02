Московский школьник распилил сейф деда и отдал мошенникам золото и часы

Школьник из москвы распилил сейф деда и отдал мошенникам золото и часы на $2 млн

Московский школьник передал мошенникам деньги, золото и дорогие часы своего деда общей стоимостью около двух миллионов долларов. Для этого подросток по указанию аферистов распилил сейфы, сообщил телеграм-канал «112» .

По его данным, сначала 16-летнему подростку позвонили якобы из поликлиники и под предлогом перезаписи на рентген попросили назвать код. Затем злоумышленники сообщили о «взломе» его аккаунта на «Госуслугах», связались с ним по Zoom и, показав поддельные удостоверения, обвинили в финансировании терроризма.

Во время общения мошенники выяснили, что дед школьника хранит дома деньги и драгоценности и вскоре собирается за границу. Когда мужчина уехал в Турцию, подросток приехал в его дом в Подмосковье и ночью впустил туда двух сообщников-аферистов. Вместе они распилили сейфы болгаркой.

Деньги, золото и часы сложили в рюкзак, который утром школьник передал неизвестной девушке около пруда. После этого переписку с мошенниками удалили.

Возбуждено уголовное дело. Отец подростка рассказал 112, что предполагаемых исполнителей уже задержали и должны доставить на допрос.

Ранее старший эксперт Kaspersky GReAT Леонид Безвершенко рассказал, что сообщения о том, что аферисты могут записать голос россиян по телефону и использовать его для кражи денег или оформления кредитов — распространенный миф.