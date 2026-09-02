Эксперт Kaspersky Безвершенко опроверг миф о возможности кражи голоса по телефону

Сообщения о том, что аферисты могут записать голос россиян по телефону и использовать его для кражи денег или оформления кредитов — распространенный миф. Об этом Hi-Tech Mail заявил старший эксперт Kaspersky GReAT Леонид Безвершенко .

По словам специалиста, теория о существовании «запретных фраз» (например, слов «да» или «нет») не имеет под собой оснований. Голосовая биометрия в банках используется только как один из факторов подтверждения личности. Для доступа к счетам злоумышленникам потребовались бы и другие данные аутентификации.

Безвершенко подчеркнул, что главная опасность кроется не в записи голоса, а в социальной инженерии. Мошенники умеют разговорить человека и вытянуть из него коды, пароли и данные карты гораздо эффективнее, чем через подделку голоса.

Эксперт призвал сразу завершать звонки при малейших сомнениях в собеседнике. Также он рекомендовал использовать защитные решения, которые блокируют спам-звонки, вредоносные файлы и переходы по фишинговым ссылкам.