Московских школьников начала кошмарить банда игроманов-рэкетиров

В Москве орудует банда игроманов-рэкетиров, которая заставляет посетителей компьютерных клубов играть на деньги. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Злоумышленники подходят к самым маленьким по возрасту посетителям, предлагают сыграть на деньги и проигрывают первую партию. После этого опытная банда раз за разом побеждает и требует у жертвы деньги. Если нужной суммы у посетителя нет, то злоумышленники заставляют что-нибудь украсть для уплаты долга.

По данным канала, один из школьников под угрозами похитил миллион рублей из сейфа родственников. Сейчас подросток проходит подозреваемым по делу. Адвокаты провели свое расследование и узнали, что в группе игроманов-рэкетиров состоит ранее судимый за кражу мужчина по прозвищу Ваххабист.

Ранее в Одинцове появилась группа несовершеннолетних, нападающая на прохожих. Возглавляет банду 16-летний подросток.