«Московские бизнесмены» попытались снести дом с жильцами в Уфе | 360°

Криминал 18 мая 2024, 01:11 «Московские бизнесмены» попытались снести дом с жильцами в Уфе «Честный репортаж»: в Уфе неизвестные пытались снести дом вместе с жильцами РИА «Новости»

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Неизвестные московские бизнесмены попытались снести жилой дом в Уфе, в котором купили комнату. Мнение соседей предпринимателей не волновало. О ситуации рассказал Telegram-канал «Честный репортаж».

Бизнесмены выкупили в доме на улице Ибрагимова комнату, а потом решили снести все здание, наличие жильцов их не смутило. В доме выбили окна и демонтировали часть крыши.

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«Вандалов ни капли не смущает, что в погоне за своими корыстными целями, <…> они выживают на улицу ветерана Афганистана, женщину — опекуна инвалида первой группы, и маленьких детей», — отметили авторы Telegram-канала.

Новые собственники заявили, что демонтаж идет в рамках закона. В издании сообщили, что за расследование взялись следственные органы.

В начале мая в Уфе конфликт из-за долга закончился смертью прохожего, который сделал скандалистам замечание. Мужчину несколько раз ранили ножом, он умер в карете скорой помощи.