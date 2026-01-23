Московская прокуратура представила портрет типичного столичного преступника

В 2025 году большинство преступлений в российской столице совершили мужчины возрастом от 30 до 49 лет. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

У преобладающей части злоумышленников было среднее образование, отсутствовал постоянный источник дохода, а также они не проживали в городе.

«За 2025 год выявлено свыше 31 тысячи лиц, совершивших преступления на территории города Москвы. Из них более половины (57%) не жители столицы (18,1 тысячи)», — рассказали в ведомстве.

К уголовной ответственности за минувший год привлекли больше 25 тысяч мужчин. Порядка пяти тысяч преступлений совершили женщины.

Ранее стало известно, что московские суды стали чаще выносить решения по «мигрантским» статьям.