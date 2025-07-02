Вымогателей из ХМАО отправили в колонию за похищение человека

Жители города Мегион получили реальные сроки заключения за похищение местного жителя и требование крупной суммы денег. Преступление произошло осенью 2024 года. Об этом сообщило радио «Мускун» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.
По данным надзорного ведомства, подсудимые заранее подготовили автомобиль, затем захватили мужчину возле дома и вывезли его в лесной массив, где жестоко избивали и требовали деньги.
Потерпевший смог выбраться благодаря вмешательству сотрудников полиции. Один преступник получил шесть лет лишения свободы, второй — семь лет и три месяца. Оба отправятся отбывать накануне в колонии строгого режима.
Медведя заметили на даче в Иркутской области
Ветеран СВО из Лобни стал финалистом программы «Герои Подмосковья»
Минобороны Украины обеспокоилось приостановкой военной помощи США
Свыше 2 тысяч жителей Подмосковья изменили статус дачных домов онлайн с января
Благоустройство Вишняковского лесопарка проверили в Балашихе
Систему водоснабжения модернизируют в Богородском округе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте