Вымогателей из ХМАО отправили в колонию за похищение человека

Жители города Мегион получили реальные сроки заключения за похищение местного жителя и требование крупной суммы денег. Преступление произошло осенью 2024 года. Об этом сообщило радио «Мускун» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

По данным надзорного ведомства, подсудимые заранее подготовили автомобиль, затем захватили мужчину возле дома и вывезли его в лесной массив, где жестоко избивали и требовали деньги.

Потерпевший смог выбраться благодаря вмешательству сотрудников полиции. Один преступник получил шесть лет лишения свободы, второй — семь лет и три месяца. Оба отправятся отбывать накануне в колонии строгого режима.