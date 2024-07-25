Московская полиция поймала боевика группировки «Аль-Каида»

Сотрудники полиции задержали в Москве уроженца Азербайджана, который оказался боевиком группировки «Аль-Каида»*. Об этом сообщили «Известия» .

Задержанный участвовал в боевых действиях в Сирии с 2012 по 2013 годы. Мужчину поместили в СИЗО, его планируют передать азербайджанской стороне.

По данным RT, правоохранители остановили его для проверки документов на Мичуринском проспекте. Оказалось, что иностранца разыскивали по каналам Интерпола. В Азербайджане его обвинили в создании вооруженного формирования и организации криминального сообщества.

Незадолго до этого в столице задержали родственника задержанного — участника «Джунду аш-Шам»**.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли теракт, который хотел совершить на автовокзале в Ессентуках выходец из Центральной Азии. По данным ведомства, мужчина планировал установить взрывчатку.