Московская пенсионерка отдала мошенникам деньги и золото на 63,7 миллиона рублей

В Москве пенсионерка передала мошенникам деньги и золото на общую сумму 63,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником сервисной службы и сообщил о замене домофона. Под этим предлогом он выманил у нее код из SMS. Позже пенсионерке позвонил «сотрудник Роскомнадзора», который заявил, что ее персональные данные якобы похищены и нужно срочно «спасти сбережения».

В течение пяти дней женщина общалась с аферистами, в том числе по видеосвязи, и под их диктовку передавала курьерам деньги и 20 золотых слитков весом по 250 грамм каждый. Всего она отдала четыре миллиона рублей, 20 тысяч евро, 200 тысяч долларов и пять килограммов золота.

Ранее в центре соцобслуживания «Журавушка» для пожилых жителей провели лекцию о защите от дистанционного мошенничества. Егорьевский городской прокурор Алексей Савельев предупредил, что злоумышленники могут копировать голос родственников и выманивать данные карт, поэтому при подозрительных звонках лучше сразу прервать разговор и передать информацию полиции.