Московская банда похитителей и вымогателей предстанет перед судом

Прокуратура направила в московский суд уголовное дело против семи бандитов, которые занимались похищением людей, вымогательством и грабежом. Об этом сообщила пресс-служба столичного надзорного ведомства.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении пяти мужчин и двух женщин, которые входили в состав ОПГ.

«Уголовное дело будет направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу», — подчеркнули в пресс-службе.

Шестерых фигурантов дела отправили под стражу, а одну женщину-соучастницу — под домашний арест.

По версии следствия, подсудимые похищали людей и требовали в качестве выкупа передать им имущество. Также ОПГ совершала разбойные нападения и грабежи.

Ранее три жителя Клина похитили работника фермы. Они заподозрили мужчину в воровстве скота и удерживали его в подсобном помещении на цепи.

Пленнику удалось сбежать и сообщить о случившемся полиции. Похитителей задержали, против них возбудили уголовное дело.