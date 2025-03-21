Пенсионерка из Кузбасса продала квартиру и отдала 4 млн рублей мошенникам

В Прокопьевске Кемеровской области состоялся суд над 32-летним мошенником, который лишил пенсионерку квартиры. Об этом сообщил « Сiбдепо » со ссылкой на объединенную-пресс-службу инстанций.

Установлено, в декабре 2023 года потерпевшей звонили с разных номеров и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники убедили жертву, что кто-то воспользовался ее паспортными данными и оформил кредиты. Чтобы якобы выявить и устранить преступную деятельность, аферисты предложили женщине взять заем в банке, а также продать квартиру и передать деньги.

Местная жительница выполнила условия, из-за чего в итоге лишилась более четырех миллионов рублей. Обвиняемый частично возместил ущерб. Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима.