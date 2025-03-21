Мошенники заставили студентку прислать интимное видео для «проверки на взрывчатку»

Студентка из Владивостока стала жертвой мошенников, которые под предлогом «проверки на взрывчатку» выманили у нее интимное видео. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным канала, 12 марта вечером девушке позвонили аферисты, представившиеся сотрудниками медучреждения, и под видом проверки данных попросили назвать проверочные коды и другие сведения. Жертва сообщила им паспортные данные и коды из СМС, а позже получила уведомление о якобы произошедшем взломе ее аккаунта на портале «Госуслуги».

Позвонив по указанному в уведомлении номеру, студентка попала на фальшивую службу поддержки. Там ей посоветовали «обезопасить» средства, переведя их на специальный счет. Девушка собрала свои сбережения на сумму около 105 тысяч рублей, а также продала семейные драгоценности, выручив 125 тысяч рублей. Всю сумму она перечислила мошенникам.

В конце аферисты потребовали доказательств отсутствия взрывных устройств на теле, для чего она должна была прислать видео голышом. Девушка подчинилась, но вскоре осознала обман и обратилась в правоохранительные органы.

Ранее мошенники сумели одолеть экстрасенсорные способности участницы телепроекта «Битва экстрасенсов» Алены Эйзин из Нижнего Тагила. Злоумышленники выманили у нее около 170 тысяч рублей.