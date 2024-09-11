Подозреваемых в вымогательстве полумиллиона рублей задержали в Подмосковье

Сотрудники СОБР «Булат» Росгвардии по Московской области совместно с полицией задержали 33-летнего жителя Подмосковья и его 34-летнего брата. Их подозревают в вымогательстве полумиллиона рублей.

По версии следствия, злоумышленники подкараулили знакомого у его дома, требуя вернуть 500 тысяч рублей, которые он якобы им должен. После отказа вернуть деньги они начали угрожать мужчине и избили его.

В результате оперативных мероприятий сотрудники СОБР задержали подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.

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