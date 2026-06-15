Мошенники выманили у пенсионерки в Подмосковье 12 миллионов рублей

В Подмосковье в Видном правоохранители задержали участника аферы по обману пенсионерки из Звенигорода на 12 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

«По данным оперативников, молодой человек под видом сотрудника казначейства встретился с пожилой женщиной возле одного из банков, где она передала ему свои сбережения якобы для дальнейшего размещения в специальной сейфовой ячейке», — заявили в ведомстве.

До этого пенсионерку методично обрабатывали мошенники, чтобы заставить ее расстаться с накоплениями.

Обман начался с того, что бабушку добавили в фальшивый общедомовой чат. Там она получила ложное уведомление о взломе аккаунта на «Госуслугах». В сообщении оставили номер для «решения проблемы». На том конце провода аферисты представились правоохранителями и убедили женщину в том, что она находится под подозрением в экстремизме.

В итоге полицейские вышли на сообщника мошенников и задержали его в городе Видное. Мужчина во всем сознался и рассказал, что перевел полученные от москвички деньги другим участникам преступной схемы.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Задержанного заключили под стражу.

Ранее мошенники выманили у пожилой москвички 26 миллионов рублей. Они убедили женщину в том, что ее личные данные якобы находятся под угрозой.