Мошенники в 2026 году использовали Telegram более 24 тысяч раз

В 2026 году МВД зарегистрировало более 24 тысяч фактов использования мессенджера Telegram в мошеннических схемах хищения средств. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства в телеграм-канале .

«Мессенджер активно используется при подготовке и совершении таких видов преступлений, как бесконтактный сбыт наркотиков, торговля оружием и поддельными документами, кибератаки, незаконный сбор и распространение персональных данных, анонимная рассылка заведомо ложных сообщений о готовящихся актах терроризма», — говорится в сообщении.

В киберполиции отметили, что через Telegram украинские спецслужбы вовлекают россиян в диверсионно-террористическую деятельность. Такие факты установили и задокументировали в МВД и ФСБ России.

Основателя мессенджера Павла Дурова объявили в международный розыск за содействие террористической деятельности. Администрация Telegram не соблюдает российское законодательство и не удаляет каналы, чаты и боты, которые спецслужбы Украины используют для подготовки терактов, массовых убийств и кибермошенничества на территории России.