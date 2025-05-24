Мошенники устроили рассылку от имени Роскомнадзора с просьбой перезвонить

Жители Херсонской области и других регионов России начали получать сообщения якобы от Роскомнадзора с указанием московского номера телефона и просьбой перезвонить. Об этом сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники под прикрытием названия ведомства запугивали россиян подозрениями в мошенничестве.

«Разъединили ваш входящий вызов с подозрением на мошенничество! Если Вам поступал звонок, в котором запрашивали персональные данные, перезвоните по телефону горячей линии. <...> С уважением, Роскомнадзор», — процитировала пресс-служба одно из сообщений.

В ведомстве призвали россиян не перезванивать и не отвечать на подобные сообщения. Также там добавили, что Роскомнадзор не занимается разъединением звонков абонентов, не рассылает сообщения и никогда не звонит людям.

Ранее МВД призвало россиян научить детей противостоять мошенникам через игры «Мафия» и «Верю — не верю». В ведомстве пояснили, что такие мероприятия помогут формированию критического мышления у подрастающего поколения. Кроме того, правоохранители посоветовали взрослым научить детей задавать больше вопросов и анализировать поступающую информацию.