Что сделаешь, если тебе скажут о выигрыше iPhone? Как защитить детей от мошенников

МВД рекомендовало родителям учить детей остерегаться мошенников и развивать критическое мышление через игры. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Для этого, по мнению полицейских, могут подойти игры «Мафия» или «Верю/не верю». Кроме того, они посоветовали проговаривать с детьми возможные ситуации и моделировать их реакцию: «Что бы ты сделал, если получил сообщение о выигрыше iPhone?» — и другие.

Также детям можно дать контролируемое право на ошибку, заведя им отдельную банковскую карту с небольшим балансом. Наконец, необходимо поощрять их вопросы и учить анализировать информацию.

Ранее заместитель прокурора Зарайска встретился с учениками старших классов одной из местных школ и рассказал, как мошенники вовлекают подростков в свои черные дела.