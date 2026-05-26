Мошенники стали продавать россиянам несуществующие экскурсии

Мошенники начали создавать фейковые туристические чаты, где под видом гидов или обычных путешественников предлагают россиянам экскурсии, а после получения предоплаты исчезают. Об этом ТАСС сообщил эксперт платформы «Народный фронт. Аналитика» Галактион Кучава.

«С начала 2026 года аферисты активно создают фейковые туристические чаты в Telegram, где представляются такими же путешественниками или гидами, предлагая совместные экскурсии, а после получения предоплаты просто исчезают», — сказал он.

Главными признаками мошенничества являются требования полной предоплаты переводом на личную карту или наличными, отказ предоставить договор и чек, а также давление на клиента фразами о «последних местах» и скидках.

Эксперт предупредил об еще одной распространенной схеме на курортах — экскурсиях от сомнительных гидов при отелях.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники разработали приложение, которое маскируется под VPN-сервис и после установки получает доступ к СМС и данным банковских приложений.