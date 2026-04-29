Мошенники стали притворяться начальниками, чтобы получить доступ к личным данным

Аферисты от лица руководителей создают в мессенджерах поддельные рабочие чаты с будущими жертвами и их якобы коллегами. Об этом сообщило РИА «Новости» по итогам собственного расследования.

В таких чатах мошенники под видом начальников предлагают сотрудникам пройти цифровизацию трудового стажа. Цель злоумышленников — получить доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги».

Для этого «руководитель» просит жертву перейти в якобы официальный бот портала. Затем сотрудник должен переслать шестизначный код, который сгенерирует бот.

Когда жертва отправляет этот код, аферисты получают доступ к ее аккаунту на «Госуслугах». Таким образом мошенники похищают персональные данные граждан.

