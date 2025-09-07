Мошенники стали представляться сотрудниками университета

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана — они убеждают россиян назвать код из СМС под предлогом обновления данных об образовании. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Согласно новой преступной схеме, злоумышленник звонит жертве и представляется работником университета. Он предлагает внести данные об образование на «Госуслуги» и просит сказать ему код из СМС.

Если гражданин называет набор цифр, аферист получает доступ к его личному кабинету.

Ранее мошенники стали просить россиян устанавливать якобы официальный бот «Госуслуг» в мессенджере Telegram. Преступники под видом руководителей создают фальшивые рабочие чаты, в котором просят подтвердить данные.

Они убеждают жертв использовать фейковый бот в мессенджере, чтобы якобы перевести архив сотрудников на электронные носители и убрать оттуда информацию об уволенных. Если человек переходит по ссылке и запускает бота, его просят ввести номер телефона и сказать код из СМС.