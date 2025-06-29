Мошенники стали названивать клиентам автосервисов и предлагать оплатить деталь

Владельцам, которые отдали свои автомобили на ремонт в автосервис, не стоит переводить деньги за запчасти по звонкам. Об этом предупредил в беседе с ТАСС зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

Сенатор описал схему, при которой мошенники, завладев данными клиентов, звонят в сервис, выдавая себя за владельцев автомобилей. Они выясняют, какие запчасти нужны и сколько они стоят. Затем, уже представляясь сотрудниками сервиса, требуют от клиентов срочно оплатить детали.

«Никогда не переводите деньги по звонку, даже если человек на том конце провода звучит убедительно. Оплата должна быть официальной, а не по номеру карты, продиктованному в спешке. Будьте внимательны», — добавил Шейкин.

Шейкин подчеркнул, что оплату деталей и услуг сотрудников автосервисов следует осуществлять только через кассу, сайт, приложение или счет юридического лица с реквизитами. Он добавил, что любые переводы «на карту мастеру» или «быстро и удобно по номеру телефона» недопустимы.

Перед оплатой нужно запрашивать счет, акт или хотя бы SMS от сервиса. Это не просто формальность, а защита, предупредил эксперт. Если неизвестные звонят и просят перевести деньги, лучше завершить разговор и самостоятельно набирать номер сервиса.

Ранее в России предложили создать реестр иностранных телефонных мошенников. Депутат Сергей Миронов подчеркнул, что проблема телефонного и интернет-мошенничества стала более острой. Ежедневно в стране регистрируются сотни тысяч мошеннических звонков. Люди должны быть внимательны и знать, как распознать обманщиков, которые используют психологические манипуляции, чтобы заставить их отдать деньги и перевести их на подозрительные счета.