04 апреля 2025 13:36 Уголовка за аккаунт в WhatsApp. Как не стать соучастником преступления? 0 0 0 Фото: IMAGO/Rene Traut / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Передача аккаунта в WhatsApp может обернуться лишением свободы на срок до 10 лет, если страничка попадет в руки мошенников, предупредили полицейские. Так ли это на самом деле и как обезопасить себя — в материале 360.ru.

Уголовка за аккаунт в WhatsApp В официальном Telegram-канале УБК МВД России появилось предупреждение о том, что переданный третьим лицам аккаунт в WhatsApp будут использовать кол-центры для мошеннических действий. «Сдав свой аккаунт в аренду, Вы становитесь соучастником преступления, ответственность за которое предусмотрена статья 159 УК РФ „Мошенничество“», — предупредили в полиции. Наказание — до 10 лет лишения свободы. Самым молодым участником схемы оказался 10-летний мальчик, который предоставил свой аккаунт кол-центру на 1,5 тысячи рублей.

Фото: РИА «Новости»

Как обезопасить себя в WhatsApp Сдавать аккаунт в WhatsApp в аренду никто не запрещает, рассказал 360.ru эксперт по кибербезопасности, юрист Алексей Курочкин. Соучастником можно стать, помогая мошенникам через свой аккаунт. «А то, что вы там кому-то передали свой аккаунт — это как автомобиль. Если вы передали автомобиль и кто-то кого-то задавил, это не значит, что вас посадят. Вы получите какие-то проблемы, вас будут таскать, допрашивать: кому, что, на основании чего, знали ли вы, что будет совершаться преступление с помощью вашего автомобиля — аккаунта WhatsApp. Но подтянуть то, что ты передал свой номер телефона для использования, юридически очень сложно», — отметил специалист. Если пользователь передал аккаунт, но не совершал мошеннических действий, это будет сложно доказать — в этом вся проблема, объяснил Курочкин.

А если докажут, что вы просто передали этот аккаунт, вряд ли вам какие-то грозят за это санкции, так как это не запрещено напрямую законом. Просто потом, к сожалению, следствие долго разбираться не будет. Твой телефон? Твой. Значит, и аккаунт твой. Совершал мошеннические действия, значит, ты. Алексей Курочкин эксперт по кибербезопасности

Самый главный и простой совет — не отдавать свой аккаунт. «Не надо просто отдавать свой аккаунт, так как может с ним быть все, что угодно. <… > Также и не открывать сим-карты на себя по просьбе кого-то», — порекомендовал эксперт. Речь идет о схемах, когда мошенники оформляют сим-карты на алкоголиков и других подобных элементов. А затем с помощью этих карт совершают денежные манипуляции. Курочкин считает, что мобильный телефон скоро станет документом, удостоверяющим личность. «Сейчас по телефону авторизуются везде и всюду — „Госуслуги“ и прочее. Это ваш документ. Но вы же не даете свой паспорт кому-то. Вот то же самое, можно такую параллель провести», — заключил Курочкин.