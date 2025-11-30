Мошенники разработали новую схему обмана с товарными чеками

Мошенники разработали новую двухступенчатую схему обмана с фальшивыми подарками и товарными чеками для получения доступа к банковским счетам граждан. Такие данные содержатся в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА «Новости» .

Преступники первоначально звонят жертвам и сообщают о якобы заказанном для них подарке. Затем они направляют номер заказа и поддельный товарный чек.

После этого злоумышленники просят получателя зарегистрироваться в банке. Следом звонят под видом сотрудников правоохранительных органов и убеждают жертву в совершенном переводе денег на счет запрещенной организации, утверждая, что это грозит получателю уголовной ответственностью.

«Преступники последовательно и уверенно вводят в заблуждение, подталкивая к выгодным для них действиям», — сообщается в документе.

В результате злоумышленники получают полные данные о человеке и выясняют информацию о родственниках жертвы и ее имуществе. Также они получают доступ к данным о сбережениях на банковских счетах.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что его дочь стала жертвой мошенников. Аферисты связались с девушкой по телефону и вынудили ее сказать код для получения доставки.