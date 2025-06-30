Мошенники разослали семьям военных трояны от имени Красного Креста

Поддельный аккаунт Международного комитета Красного Креста (МККК) в одном из мессенджеров устроил массовую рассылку вирусных и вредоносных файлов семьям российских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

В ведомстве пояснили, что вредоносные программы злоумышленники замаскировали под список военнопленных, приложение Красного Креста или фотоальбомы военных.

«Установите приложение, чтобы подать запрос на поиск среди пленных бойцов СВО. Запросы принимаются по очереди», — привели в пресс-службе скриншот из разосланных сообщений.

Там отметили, что все файлы имеют расширение .apk. После установки на смартфоны или планшеты вредоносные программы передадут контроль над гаджетами мошенникам.

В ведомстве призвали пользователей обращать внимание на расширение программ, которые присылают неизвестные отправители, и ни в коем случае не устанавливать и не открывать их на смартфонах.

Специалист по кибербезопасности и руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов предупредил россиян, что мошенники начали использовать аудиозаписи голосов для обмана родных или друзей жертвы. Он подчеркнул, что таким образом захватившие аккаунты пострадавшего злоумышленники выманивают деньги у связанных с жертвой людей.