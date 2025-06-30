Аналитик Ульянов предупредил, что аферисты используют записи голосов россиян для обмана знакомых жертвы

Для кражи денег у россиян одной записи их голоса недостаточно. Однако такая запись, вместе с украденным аккаунтом жертвы в мессенджере или социальной сети, может быть использована для обмана знакомых и близких людей. Об этом рассказал «Газете.Ru» руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

Специалист подчеркнул, что на данный момент не существует сценариев, позволяющих монетизировать голос жертвы без использования других методов атаки. Голос может быть использован для обмана близких или знакомых жертвы, чтобы выманить у них средства.

Особенно опасно, если злоумышленники получат доступ к аккаунту жертвы в социальной сети или мессенджере. В этом случае связка «аккаунт плюс голос» может быть очень эффективной для обмана собеседников.

Заместитель директора по продуктам VisionLabs Татьяна Дешкина отметила, что мошенники массово звонят россиянам, выдавая себя за центры соцопросов, и пытаются записать голос человека для создания дипфейков. По ее словам, злоумышленники стремятся удерживать пользователя на линии как можно дольше. Для клонирования голоса требуется запись не менее 20 секунд с разной интонацией и без посторонних шумов. Чем длиннее запись, тем качественнее будет подделка. Чтобы придать записи естественность, мошенники добавляют эффекты плохой связи и фоновые шумы.