Мошенники придумали новый вид маскировки фишинга

Мошенники стали маскировать фишинг под сайты с информацией о выплатах для детей

Мошенники начали маскировать фишинговые ресурсы под сайты для оформления субсидий. Они обещают семьям с детьми выплату до 45 тысяч рублей, в названии упоминаются Госуслуги и ЕСИА, сообщили РИА «Новости» в компании Angara Security.

Для получения выплаты злоумышленники отсканировать QR-код на фишинговой странице и привязать счет с помощью СБП. Далее открывается официальный портал СБП, где из предложенного списка нужно выбрать банк. Затем жертву перенаправляют в приложение банка с запросом на привязку счета.

Благодаря этому аферисты смогут инициировать перевод средств без подтверждения операций со счета жертвы на подконтрольные им счета.

Информация о банке жертвы позволяет злоумышленникам рассылать фишинговые сообщения, имитировать звонки из финансовой организации и использовать данные для шантажа.

Ранее мошенники стали представляться сотрудниками университета.