Мошенники в России изменили одну из схем обмана

Телефонные мошенники стали чаще убеждать россиян передавать деньги для якобы спасения на безопасных счетах наличными через курьеров, а не переводить онлайн. Основатель сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI Ашот Оганесян рассказал «Известиям» об изменении стандартного сценария обмана.

Сначала аферисты, как и раньше, убеждали людей в том, что их деньги в опасности и предлагали положить их на якобы безопасный счет. Затем, по словам Оганесяна, в игру вступали курьеры. Потерпевшие снимали наличные и отдавали им, прежде чем осознать обман.

«Иногда они предъявляют поддельные документы сотрудников правоохранительных органов, но чаще всего называют некий пароль, что оправдывается „секретностью“ проводимой операции», — рассказал специалист.

Оганесян сообщил, что злоумышленники вербуют курьеров через даркнет или Telegram-каналы. За получение и перевод денег в криптовалюту такие посредники получат от 5% до 10% от суммы похищенного.

Еще одна схема обмана появилась в Telegram. Мошенники предложили подписку Premium в подарок, но вместо этого взламывали аккаунты на госуслугах.