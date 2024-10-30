Мошенники оставили без квартир свыше 100 москвичей. Схему с займами вскрыла полиция

В Москве вскрыли преступную схему с займами, оставившую без квартир 100 человек

Правоохранительные органы вычислили незаконную схему с займами, с помощью которой мошенники лишили квартир более 100 человек в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости» .

С ноября 2018 года по октябрь 2021 года аферисты убеждали людей, в том числе пенсионеров, брать у них микрокредиты под залог квартиры. Займы выдавали на кабальных условиях.

«Когда же выяснялась, что заемщик не может исполнить свои обязательства, через суд отбирали у них недвижимость в счет погашения задолженности, процентов и пени, а сами квартиры выставлялись на торги», — отметил собеседник агентства.

Таким способом, по данным источника РИА «Новости», квартир лишились свыше 100 человек. Когда ситуацией занялись в полиции, выяснилось, что кредиты выдавали в офисе одной из микрофинансовых организаций в центре столицы. При этом договоры оформляли от лица неких частных инвесторов, с которыми кредитная организация заключила договоры поручения.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве.