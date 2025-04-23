Мошенники обманули московского пенсионера более чем на 6,3 миллиона рублей

Московского пенсионера под предлогом защиты накоплений заставили передать через курьеров более 6,3 миллиона рублей мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным правоохранителей, аферисты связались с 84-летним мужчиной и сообщили, что планируют заменить ключи от домофона в подъезде, для чего всем жителям необходимо назвать код, полученный через СМС. Пенсионер продиктовал собеседникам комбинацию.

После этого пожилому москвичу пришло сообщение о взломе личного кабинета на «Госуслугах». В этот момент ему позвонили другие мужчины, которые представились сотрудниками полиции и банка.

Аферисты заявили пенсионеру, что его личные данные попали в руки мошенникам, а чтобы спасти свои деньги, нужно снять все средства, которые есть на счетах, и передать их для «безопасного хранения».

Пенсионер действовал по инструкции мошенников, снимал деньги и в течение двух дней отдавал их курьерам.

Таким образом в руки злоумышленников попало более 6,3 миллиона рублей. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут причастных к преступлению. Ход расследования контролируют в Измайловской межрайонной прокуратуре.

Другая столичная пенсионерка отдала телефонным мошенникам около 10 миллионов рублей.