Мошенники выманили у жительницы блокадного Ленинграда более миллиона рублей

Пенсионерка стала жертвой мошенников в Калининском районе Санкт-Петербурга. Правоохранители задержали курьера, который забрал крупную сумму денег у 90-летней женщины. Об этом сообщил сайт «Мойка 78» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По данным полиции, жительница блокадного Ленинграда была осведомлена о различных схемах обмана, но все же поддалась на уловки аферистов. Ей позвонил незнакомец, убедил передать все сбережения для проверки подлинности и оставил свой контактный номер. Потерпевшая отдала более миллиона рублей лжеинкассатору.

Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемого задержали возле одного из домов на Северном проспекте. Им оказался безработный житель Северной столицы 30 лет. Он признался, что действовал по указанию куратора и не знал о статусе своей жертвы. Деньги вернут пострадавшей в ближайшее время, а задержанного заключили под стражу.