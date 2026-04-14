Мошенники научились маскировать вредоносное ПО под уведомление антивируса

МВД: мошенники могут маскировать вредоносное ПО под автоуведомление антивируса

Аферисты начали маскировать вредоносное программное обеспечение под уведомление антивирусной программы. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В ведомстве уточнили, что в таких случаях система якобы фиксирует угрозу безопасности устройства и предлагает установить антивирус.

Мошенники пытаются «подловить» пользователей на риске утечки персональных и банковских данных.

Ранее IT-эксперт Алексей Мокров назвал россиянам главные признаки кибермошенничества. По его словам, аферисты сразу пытаются выбить человека из равновесия и используют тактику давления на жертву.

Главным тревожным сигналом остается мнимая срочность. Злоумышленники пугают людей чужим кредитом, блокировкой, взломом или срочным списанием денег и подталкивают действовать без паузы на проверку.

Также аферисты просят раскрыть закрытые данные и могут давить авторитетом. Они представляются сотрудниками полиции, Центробанка или технической поддержки. В таких ситуациях звонок лучше сразу сбросить.