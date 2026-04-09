IT-эксперт Мокров перечислил главные признаки кибермошенничества

IT-эксперт Алексей Мокров рассказал РИАМО о главных признаках кибермошенничества. По его словам, мошенники часто используют тактику давления на жертву и пытаются выбить человека из равновесия.
Основным тревожным сигналом является срочность. Злоумышленники пугают людей взломом, блокировкой, чужим кредитом или срочным списанием денег и подталкивают к действию без паузы на проверку, написал KP.RU.
Также мошенники могут давить авторитетом и просить раскрыть закрытые данные. Они представляются сотрудниками банка, полиции, техподдержки или Центробанка. В таких случаях звонок лучше сразу сбросить.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте