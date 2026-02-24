Мошенники научились красть личные данные россиян через Zoom

Мошенники стали красть личные данные россиян через Zoom, в зоне риска — те, кто часто устраивает созвоны. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Злоумышленники выдают себя за клиентов, которые хотят созвониться, чтобы уточнить детали. Однако ссылка, которую они присылают, фишинговая — вместо буквы M в ней сливающиеся R и N.

После перехода по ссылке мошенники смогут получить доступ к аккаунтам, паролям и другим личным данным своих жертв.

Накануне российская компания, специализирующаяся на кибербезопасности, рассказала, что мошенники стали мстить людям, не ведущимся на их уловки. В частности, злоумышленники теперь могут присылать мелкие суммы по СБП с провокационными надписями (в расчете, что банк заблокирует счета) или донимать жертв огромным количеством сообщений с угрозами.