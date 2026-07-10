Киберэксперт Назаренко предупредил о новой схеме мошенничества с электронными письмами

Руководитель отдела технической поддержки продаж в компании UDV Group Денис Назаренко предупредил о новом способе мошенничества в e-mail. Злоумышленники маскируют фишинговые ссылки под кнопку «Отписаться», сообщила «Газета.ru» .

По словам специалиста, фальшивая кнопка может вести не на страницу отказа от рассылки, а на форму сбора данных. Там пользователя просят подтвердить e-mail, указать телефон и предоставить другую личную информацию.

Назаренко отметил, что сама техника атаки не нова. Мошенники пытаются заставить человека перейти по ссылке, используя проблему избыточного количества электронных писем и усталость пользователей от спама, добавило Ura.ru.