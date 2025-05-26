Жители Херсонской области получили письма от мошенников под видом Роскомнадзора

Телефонные мошенники начали рассылать сообщения якобы от имени Роскомнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Жителям Херсонской области начали приходить сообщения о том, что входящий вызов был прерван из-за подозрения на мошенничество. Далее предлагается перезвонить по указанному номеру горячей линии.

«Разъединили Ваш входящий вызов с подозрением на мошенничество! Если Вам поступал звонок, в котором запрашивали персональные данные, перезвоните по телефону горячей линии 8 (495) ***--. С уважением, Роскомнадзор!» — показали пример сообщения в Роскомнадзоре.

В Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций напомнили, что сотрудники не рассылают сообщений и не звонят россиянам. При подозрительных звонках или сообщениях от неизвестных лиц не нужно выполнять их указания! Россиян призвали пользоваться только официальными источниками информации: сайт Роскомнадзора: https://rkn.gov.ru, телефон горячей линии: +7 (495) 198-65-01.

Злоумышленники придумали новый вид обмана. Они звонят людям, представляясь сотрудниками поликлиник, и сообщают, что их бумажные медицинские карты скоро аннулируют в рамках модернизации системы здравоохранения. Неизвестные требуют продиктовать код из СМС для замены бумажной медкарты в поликлинике на электронную.