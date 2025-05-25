Аферисты добрались до медкарт. Россиян предупредили о мошенничестве

Россиянам начали поступать звонки от неизвестных с требованием продиктовать код из СМС для замены бумажной медкарты в поликлинике на электронную. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил РИА «Новости» , что это обман.

«Появился новый способ мошенничества, при котором гражданам массово звонят под видом сотрудников поликлиник и говорят, что их бумажная медицинская карта скоро будет аннулирована в рамках модернизации системы здравоохранения и ее срочно нужно заменить на электронную», — сказал он.

Кроме кода из СМС преступники просят номер СНИЛС. Леонов сообщил, что этих данных достаточно для взлома личного кабинета в «Госуслугах».

Медкарты, по его словам, не аннулируют, а сотрудники поликлиник не попросят конфиденциальные данные по телефону. В таких случаях депутат посоветовал вешать трубку и самостоятельно звонить по официальному номеру телефона медучреждения.

На уловки мошенников попадались люди, независимо от социального статуса и уровня образования. Профессор МГУ под их влиянием продал две квартиры в Москве.