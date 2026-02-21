Мошенники начали притворяться сборщиками пожертвований для ветеранов

Телефонные мошенники начали действовать под видом военных, якобы собирающих пожертвования для ветеранов к 23 Февраля. Об этом РИА «Новости» заявила представитель Краснодарского регионального отделения АЮР Валентина Корсунова.

Злоумышленники используют для обмана сгенерированные нейросетью обращения. Они просят финансово поучаствовать в несуществующей акции поддержки ветеранов и бойцов СВО.

«В 2026 году мошенники как улучшают старые схемы, так и придумывают новые технологичные атаки», — отметила Корсунова.

Преступники могут прикидываться сотрудниками банков и угрожать блокировкой счетов за якобы большое число переводов по СБП. Также они убеждают жертв отправить им СМС под предлогом подтверждения личности.

Ранее психолог Тимофей Нестик рассказал, что мошенников можно распознать по словам «безопасный счет» и ФСБ. Он посоветовал в таких случаях не продолжать разговор и класть трубку.