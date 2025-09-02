Мошенники начали притворяться рекрутерами «Яндекс еды»

Злоумышленники стали представляться рекрутерами «Яндекс еды», разыскивающими дегустаторов. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

Ведомство предупредило, что аферисты размещают вакансии в компанию с обещаниями платить от 1,5 тысячи рублей за заказ. Если перейти по ссылке из объявления, инициируется бесконечная череда подписок на закрытые группы и боты, распространяющие фишинговые ссылки.

«Трудоустроиться, к сожалению, не получится!» — добавили в пресс-службе.

Ранее в министерстве рассказали, что мошенники стали использовать для обмана граждан приложения, имитирующие платежную систему Mir Pay. Аферисты внедряют на смартфоны жертв сервисы, которые позволяют переводить деньги жертв на свои счета с помощью технологии «обратный NFC».