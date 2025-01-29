Мошенники начали обманывать россиян с помощью дубайского шоколада

Аферисты через фальшивые интернет-магазины, продающие популярный дубайский шоколад, начали выманивать персональные данные россиян. Об этом сообщили в УБК МВД России .

«Мошенники всегда реагируют на актуальные тренды и новости. <…> Интерес граждан к десерту используется для фишинговых атак и фейковых поставок», — уточнили в ведомстве.

По словам правоохранителей, злоумышленники при помощи фальшивых сайтов с логотипами известных брендов распространяют вредоносное программное обеспечивание и получают личные данные посетителей площадок.

Компания Fix Dessert Chocolatier, в частности, официально заявила, что не продает свои продукты в соцсетях и не имеет онлайн-магазина.

Мошенникам удалось получить доступ к официальному аккаунту Ozon в социальной сети «ВКонтакте», после чего они начали рассылать подписчикам сообщения с призывом участвовать в «масштабном конкурсе призов». Для этого злоумышленники предлагали заплатить пошлину.