Мошенники взломали официальный аккаунт Ozon во «ВКонтакте»

В ночь на 29 января злоумышленникам удалось получить доступ к официальному аккаунту Ozon в социальной сети «ВКонтакте». Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Мошенники стали рассылать сообщения подписчикам сообщества интернет-магазина, в которых призывали их участвовать в «масштабном конкурсе призов». Однако для получения вознаграждения россиянам предлагали заплатить пошлину.

Представители Ozon призвали интернет-пользователей не попадаться на удочку аферистов. При получении подозрительных сообщений нельзя переходить по сомнительным ссылкам.

«Злоумышленники получили доступ к аккаунту сотрудника службы поддержки официального сообщества ВК и запустили фишинговую рассылку. Мы в курсе ситуации, и сейчас доступ восстановлен, а рассылка прекращена. Фишинговые сообщения, отправленные пользователям, были удалены», — заявили в компании.

Ранее россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с сервисом «Росплатеж». Преступники создавали фишинговые домены, замаскированные под сайт «Росплатежа».