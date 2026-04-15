Депутат Немкин предупредил, что вредоносное ПО может распространяться под видом уведомлений от антивируса

Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин предупредил о распространенной схеме мошенничества в интернете. Злоумышленники используют социальную инженерию, выдавая вредоносные программы за уведомления от антивируса или системные предупреждения о безопасности, сообщил RT .

Парламентарий объяснил, что мошенники создают всплывающие окна, имитирующие интерфейс известных антивирусов или операционных систем. В них утверждается, что на устройстве якобы обнаружены угроза, вирус или критическая ошибка, требующая немедленного устранения.

Пользователей подталкивают к конкретным действиям, например переходу по ссылке или установке «специального модуля защиты». Однако такие действия могут привести к загрузке вредоносного программного обеспечения.